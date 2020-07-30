МИД Украины отреагировал на задержания вагнеровцев в Беларуси

Политика 12:02, 30.07.2020 Обновлено: 12:19, 30.07.2020

Задержание в Беларуси боевиков группы Вагнера подтверждает тот факт, что участники российских оккупационных сил и незаконных военных формирований, которые воевали на Донбассе, используются в других точках мира и представляют угрозу.

Как говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, опубликованном на официальном сайте МИД, выявление этих боевиков свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

"В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость", – отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

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