МИД Украины отреагировал на задержания вагнеровцев в Беларуси
Задержание в Беларуси боевиков группы Вагнера подтверждает тот факт, что участники российских оккупационных сил и незаконных военных формирований, которые воевали на Донбассе, используются в других точках мира и представляют угрозу.
Как говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, опубликованном на официальном сайте МИД, выявление этих боевиков свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.
"В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость", – отмечается в заявлении.
В МИД подчеркнули, что вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
Пятерых кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в ЦИК утром 30 июля.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.