МИД Украины обвинил Россию в "страусином поведении"

В МИД назвали "страусиным поведением" возвращение РФ ноты из-за парада в Севастополе.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за военно-морского парада в аннексированном Севастополе.

Как сообщили "Укринформу" в МИД, российское внешнеполитическое ведомство вернуло украинскую ноту с предложением "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России".

В министерстве считают это "фактом страусиного поведения российской дипломатии – вернуть документ, будто и не было".

В МИД также отметили, что РФ должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущее и будущие дела по России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста из-за проведения в Севастополе военного парада по случаю дня Военно-морского флота России.

В ноте указано, что МИД Украины расценивает проведении 26 июля без согласования с украинской стороной парада как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

Отмечалось, что циничная организация парада оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация вернула Украине без рассмотрения эту ноту протеста.