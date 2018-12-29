МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

МИД России подняло панику из-за успехов ВСУ на Донбассе: текст заявления

2.4тЧитать материал на украинском

Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с прорывом Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.

Полный текст заявления опубликован на сайте ведомства. Такую реакцию у МИД РФ вызвали слова советника президента Украины и помощника министра обороны Юрия Бирюкова, который недавно сообщил, что "практически вся серая зона уже сейчас освобождена и взята под контроль".

"Возмущены заявлением... Прекрасно известно, что опасное приближение ВСУ к позициям ополчения — а именно это и происходит в результате захвата украинцами "серой зоны" — существенно увеличивает риск прямого боестолкновения. На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами "нормандского формата" в Берлине в 2016 года, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса. К сожалению, СММ на нее не реагирует. Эти факты не отфиксированы в докладах Миссии", — заявили дипломаты Кремля.

Новости
''Маскируют большое наступление'': в России отличились новой выдумкой о ВСУ

В МИД потребовали срочной реакции от представителей ОБСЕ, заявив об угрозе эскалации. "Это будет содействовать поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского "Комплекса мер", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" на несколько дней притихли и не осуществляли обстрелов позиций бойцов ВСУ, однако накануне вновь активизировались с новой силой.

При этом активнее оккупанты начали вести и пропагандистскую деятельность, заявляя о том, что защитники Украины якобы готовятся к сокрушительной атаке.

Террористы распространяют фейки о том, что ВСУ якобы планируют применить химической оружие, а также подключить к наступлению военных НАТО.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ой-ой-ой! Прищемили бецалки! Сразу завспоминали про все форматы! А ваще, при чем тут раши? Они что - официальные наблюдатели? Идите, сволочи, лесом! Как раньше писали: "выпейте йаду"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Ашо хохлы? А ничо. Они уверены в своей безнаказанности, потому что любой их беспредел пока что покрывает Запад, которому не терпится стравить укров с русскими в убийственной войне
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Слепцов Егор
Слепцов Егор
А паника то где? Вот когда свиножеры срались и ссались в Крыму, Иловайске и Дебальцево вот это было паника. А заявление МИД РФ предупреждение предуркам жолтосиним
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги