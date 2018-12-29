МИД России подняло панику из-за успехов ВСУ на Донбассе: текст заявления

Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с прорывом Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.

Полный текст заявления опубликован на сайте ведомства. Такую реакцию у МИД РФ вызвали слова советника президента Украины и помощника министра обороны Юрия Бирюкова, который недавно сообщил, что "практически вся серая зона уже сейчас освобождена и взята под контроль".

"Возмущены заявлением... Прекрасно известно, что опасное приближение ВСУ к позициям ополчения — а именно это и происходит в результате захвата украинцами "серой зоны" — существенно увеличивает риск прямого боестолкновения. На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами "нормандского формата" в Берлине в 2016 года, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса. К сожалению, СММ на нее не реагирует. Эти факты не отфиксированы в докладах Миссии", — заявили дипломаты Кремля.

В МИД потребовали срочной реакции от представителей ОБСЕ, заявив об угрозе эскалации. "Это будет содействовать поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского "Комплекса мер", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" на несколько дней притихли и не осуществляли обстрелов позиций бойцов ВСУ, однако накануне вновь активизировались с новой силой.

При этом активнее оккупанты начали вести и пропагандистскую деятельность, заявляя о том, что защитники Украины якобы готовятся к сокрушительной атаке.

Террористы распространяют фейки о том, что ВСУ якобы планируют применить химической оружие, а также подключить к наступлению военных НАТО.