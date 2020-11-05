МИД озвучило позицию Украины по выборам в США

Алексей Титофф Политика 11:56, 5.11.2020 Обновлено: 11:59, 5.11.2020

Украине не важно, кто победит выборах президента США, ведь наша страна имеет двухпартийную поддержку в Штатах.

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Об этом на брифинге в четверг, 5 ноября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что текущая президентская гонка в США напоминает американские горки.

"Хочу озвучить официальную нашу позицию, которая заключается в том, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений", – сообщил глава МИД.

Чиновник добавил, что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую наша страна имеет и от Демократической партии, так и от Республиканской.

"Никто и ни что не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Америкой территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией", – подытожил министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как мировые СМИ отреагировали на выборы в США.

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