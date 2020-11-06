МИД направило России ноту протеста из-за нового указа Путина о раздаче документов в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за обнародования 6 ноября очередного указа президента РФ Владимира Путина по выдаче документов жителям ОРДЛО.

Соответствующее заявление по этому поводу появилось на официальном сайте МИД. Украинские дипломаты назвали этот шаг новой попыткой российских властей легализовать незаконную выдачу жителям временно оккупированного Донбасса документов и регистрационных знаков транспортных средств, а также предоставления российского гражданства в упрощенном порядке.

"МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, которые направленны против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, что является откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами", – говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Украины отметило, что противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям. Кроме того, оно игнорирует усилия, предпринимаемые в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Еще раз подчеркиваем, что кремлевские указы относительно так называемого "признания документов и регистрационных знаков", а также "упрощенного порядка" предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной. Уверены, что наши международные партнеры также не будут признавать эти российские документы и любые правовые действия на их основе", – подчеркнули в МИД.

Кроме того, дипломаты потребовали, чтобы российская сторона безотлагательно отменила все агрессивные решения в отношении Украины и устранила их негативные последствия.

"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии "нормандского формата", осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного. Этот вопрос как можно скорее будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы", – подытожили в украинском министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выдает жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свои паспорта, потому что там якобы "живут этнические россияне". Более того, Кремль продолжит их "защищать".