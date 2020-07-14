МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Украины в Армении Ивана Кулебу из-за заявления украинского МИД по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщила пресс-служба МИД Армении. Ранее, 13 июля, украинские дипломаты призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации.

"14 июля в МИД Республики Армении был приглашен посол Украины в Армении Иван Кулеба, которого принял заместитель Министра иностранных дел Шаварш Кочарян. Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД РА в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", – сказано в сообщении МИД Армении.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел проинформировал посла о начатых азербайджанскими вооруженными силами с 12-го июля нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана.

В воскресенье, 12 июля, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По данным Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района обстреляли азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

По информации Минобороны Армении для агентства "Интерфакс", днем 12 июля военнослужащие Азербайджана сначала попытались на автомобиле УАЗ нарушить границу, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт.

В ночь на 14 июля на армяно-азербайджанской границе на товузском направлении продолжались бои, армянская сторона понесла потери в живой силе и технике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в парламенте Азербайджана заявили, что страна не сможет освободить оккупированные земли, пока Россия оказывает военную поддержку Армении.