Ми щодня чуємо від влади солодкі елегії, а в цей час мільйони українців без роботи чи отримують копійчану зарплату, за яку не можуть вижити, а усі інші вимушені шукати кращої долі закордоном. Сьогодні в Україні найвищий пік безробіття за 27 років незалежності, навіть гірше, ніж у 90-их.

Як можна було б виправити цю ситуацію? Державний захист вітчизняного бізнесу. А що ми бачимо? Протилежну історію…

Державна служба з питань праці, якою керує Роман Чернега, фактично легалізувала рекет. У мене десятки звернень від підприємців, яких обкладають податками по всій країні. Начальник Держпраці у Рівненській області взагалі не видав жодного дозволу підприємствам, які відмовились проходити перевірку у їхньому експертно-технічному центрі. Хоча є сотні фахівців, які можуть надати експертну оцінку. До мене зверталась профільна федерація – у цих людей теж забирають шматок хліба. Тільки за один перелік документів, який треба надати для перевірки, Держпраці вимагає з підприємців 3000 гривень(!). Уявіть собі, тільки за список документів людина, у якої один ларьок на базарі, має сплатити 3000 тисяч гривень. Це абсурд!

Ми не підтримуємо політику цієї влади. Політика Радикальної партії – це державний захист національного виробника і підтримка малого та середнього бізнесу, а значить – розвиток економіки, створення нових робочих місць і високі зарплати.

У той час, як влада грабує підприємців руками Держпраці, наш лідер Олег Ляшко та кращий економіст парламенту Віктор Галасюк добиваються ухвалення законів на підтримку наших виробників. Це мораторій на вивіз лісу-кругляка, історичний законопроект "Купуй українське, плати українцям!", заборона експорту нашого металобрухту і створення експортно-кредитного агентства.

Ми – за бізнес, а влада – проти. Робіть висновки.