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''Ми вас підтримуємо'': глава МИД Канады выступила на украинском языке

1.2тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила поддержку жителям Украины в связи с агрессией РФ в Черном море на украинском языке.

Чиновница выступила с данным обращением во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Она отметила, что Канада, как и ее союзники, призывает Кремль освободить захваченных военнослужащих ВМС Украины.

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Глава МИД Канады

Глава МИД Канады

Скрин видео

Далее наводим цитату Фриланд языком оригинала:

"Я хочу сказати від імені Канади, як міністр закордонних справ Канади, що Канада абсолютно признає і підтримує український суверенітет і українську незалежність. Разом з нашими союзниками, котрі є тут, а також знаходяться в НАТО й у "Великій сімці" ми призиваємо Росію віддати українських моряків та українські кораблі. Ми це абсолютно вимагаємо. І, я хочу сказати… прямо українцям: ми вас підтримуємо і ми стоїмо з вами", — сказала канадский министр.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале текущего года Христя Фриланд выступила в Мюнхене с вдохновляющей речью на украинском языке.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Христя Фриланд
Место
Канада
Теги
УкраинаРоссия
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Интересно, они там понимают, что русский язык наследие Украины времён Руси и отдать его москалям все равно, что подарить им возможность претендовать на Русь как сейчас претендуют, или у них там ума как у некоторых наших из мовнюков, которые мовный вопрос придумали в связи с тем, что доблести себе в других делах не добыли?
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Канада, ваши действия?
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