''Ми вас підтримуємо'': глава МИД Канады выступила на украинском языке

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила поддержку жителям Украины в связи с агрессией РФ в Черном море на украинском языке.

Чиновница выступила с данным обращением во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Она отметила, что Канада, как и ее союзники, призывает Кремль освободить захваченных военнослужащих ВМС Украины.

Глава МИД Канады Скрин видео

Далее наводим цитату Фриланд языком оригинала:

"Я хочу сказати від імені Канади, як міністр закордонних справ Канади, що Канада абсолютно признає і підтримує український суверенітет і українську незалежність. Разом з нашими союзниками, котрі є тут, а також знаходяться в НАТО й у "Великій сімці" ми призиваємо Росію віддати українських моряків та українські кораблі. Ми це абсолютно вимагаємо. І, я хочу сказати… прямо українцям: ми вас підтримуємо і ми стоїмо з вами", — сказала канадский министр.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обратилась на украинском языке к гражданам Украины во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане 6 декабря 2018 года. pic.twitter.com/ZaIPv5AkuU — Новости Донбасса (@novostidnua) 12 грудня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале текущего года Христя Фриланд выступила в Мюнхене с вдохновляющей речью на украинском языке.