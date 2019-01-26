Здавалося б, звичайний скріншот зі стрічки вранішніх новин. Підрозділ "події в Києві та Київській області" – а скільки в ньому усього, скільки в ньому прихованого сенсу нашого життя-буття.

З одного боку – пересічні кияни об’єднаними зусиллями намагаються штовхати тролейбус, який внаслідок негоди просто не в змозі їхати нечищеними вулицями столиці…

А з іншого боку – міський голова, який саме в цей час, коли містяни штовхають тролейбус, перебуває на міжнародному форумі в Давосі. Де він розповідає про успіхи щодо впровадження в Києві системи управління "Смарт-місто". Спілкується з багатіями, відвідує влаштовані ними сніданки, бере участь у дискусіях.

Я так розумію, що під час цих зустрічей з колегами-мерами Віталій Володимирович поділився з ними досвідом, як лише за один мерський термін можна вщент профукати свій рейтинг. А потім вбити в нього останній цвях, кинути п’ятимільйонне місто у самий пік зимової негоди і полетіти за тридев’ять земель туди, де ти, за великим рахунком, нікому не потрібен, і де тобі, за великим рахунком, взагалі немає чого робити.

Ну то таке. Чим він гірше за інших керманичів воюючої країни, в якій тільки-но закінчився воєнний стан, що поперлися туди ж? Себе показати та на людей подивитися.

До речі. Як на мене, це доволі дивно, але відшукати в мережі повний склад нашої делегації, яка відправилася на Форум, виявилося доволі складно. Таке враження, що дехто дуже хоче, аби інформація про його відрядження не стала відома широкому загалу. І це знову викликає цілком зрозумілі сумніви стосовно реальної мети таких недешевих мандрівок за державний кошт на щорічну зустріч мільярдерів.

А тим часом мережею ширяться чутки стосовно перспектив в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Низка поважних видань з посиланням на Президента асоціації психіатрів України розповсюдила наступне. Цитую: "Президент Петро Порошенко визначився у питанні звільнення головлікаря країни із займаної посади".

А зараз – найцікавіше. За словами інсайдера, у разі, якщо пані Уляна не погодиться піти добровільно, відносно неї може бути порушено кримінальну справу за фактом зникнення грошей, що були призначені на закупівлю ліків.

І от тут самий час задати питання – а ніхто там, "на горі", часом не запам’ятав, паспорт якої країни знаходиться у кишені пані Уляни? Який, до біса, український суд? Які звинувачення? Поверніться у реальне життя. Її недоторканість на кілька пунктів міцніше, ніж недоторканість наших нардепів з міністрами.

А якщо взяти до уваги обсяги інформації про реальний стан справ стосовно фінансових махінацій у МОЗ, хранителем якої вона є, то взагалі ідея з примусовою відставкою виглядає, м’яко кажучи, безглуздою з причини тотальної різниці у вагових категоріях.

Тиснути на неї звичайними і перевіреними методами просто нереально. Тому, що у будь-який момент Уляна може голосно гримнути дверима.

От такий розклад. Хоча не виключено, що новина про перспективи відставки глави МОЗ – типовий контрольований злив фейкової новини з певною метою. Ну, така собі гра в театральну демократію.

Навіть якщо це качка, то вона є реальною підставою в черговий раз замислитися щодо такої прогресивної, як здавалося ще вчора, ідеї залучити іноземців у наші органи влади. Залучити, як виявилося, нескладно – складно потім виколупати їх звідти.

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