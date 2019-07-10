"Мгновенно и жестко": Зеленский отреагировал на трагедию с колонной ВСУ на Донбассе

Обстрел автоколонны ВСУ под Гранитным – это попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в Нормандском формате.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на главу Донецкой ОГА, в результате которой погиб один военнослужащий и еще один получил ранение.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренности о возобновлении переговоров в Нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменна", – подчеркнул Зеленский.

Президент поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

Также Зеленский выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарное авто ООС. результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

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