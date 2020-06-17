Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить его преследование своего предшественника Петра Порошенко. Об этом стало известно из опубликованного на сайте форума заявления.

"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, стоящих за попытками посадить в тюрьму бывшего президента Украины Петра Порошенко", – подчеркнул президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг.

Порошенко, который покинул пост президента Украины после прошлогодних выборов, сейчас грозит более десятка обвинений, которые были начаты против него прокурорами, действующими от имени президента Зеленского. В случае признания Порошенко виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

"Украина многим пожертвовала на пути к своему демократическому и процветающему будущесц, и президенту Зеленскому стоит понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических опонентов не должны иметь места в стране, которая стремится быть частью сообщества цивилизованных наций", – отметил Ван Прааг .

"В случае заключения бывшего президента Порошенко, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, как и поставит вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", – предостерег Ван Прааг.

Подытоживая, Ван Прааг подчеркнул, что "в лучших интересах демократического будущего Украины президенту Зеленскому следовало бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".

Напомним, Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, неприбыльной организацией, которая проводит ведущую в регионе Северной Америки конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. В этом году конференция состоится 20-22 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 16 июня 2020 года, стало известно о смерти отца президента Украины - Алексея Порошенко. Накануне у него случился инсульт из-за новости о возбуждении очередного уголовного производства против его сына, которое стало еще одним проявлением политического преследования Петра Порошенко со стороны действующей власти.