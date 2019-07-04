Между Украиной и Венгрией разгорается новый конфликт: что случилось

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок провел беседу с послом Венгрии Иштваном Ийдярто.
Как сообщает пресс-служба МИД, темой разговора были высказывания венгерского министра внешней экономики и иностранных дел Петера Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.
Тогда Сийярто заявил, что Украине стоит "вернуться к обычному состоянию ведения дел", когда венгерское национальное меньшинство Закарпатья "не будет лишено ранее приобретенных прав".
Иллюстрация. Отношения Украины и Венгрии
From-ua.com
Сийярто утверждал, что предыдущая украинская власть "проводили решительную антивенгерскую политику, в результате чего права венгерского меньшинства на Закарпатье были серьезно ограничены".
МИД Украины подчеркнуло, что такие заявления министра не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.
Во время беседы с Ийдярто Божок привлек внимание к тому, что, несмотря на все усилия украинской стороны, венгерская сторона "продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление".
"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской Комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины "Об образовании". В Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля этого года, учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", – говорится в сообщении.
Также Божок напомнил, что во время его визита в мае 2019 года в Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинско-венгерских отношениях. Ответ на предложения украинской стороны пока не получен.
Егор Божок и Иштван Ийдярто
Пресс-служба МИД Украины
Как писал OBOZREVATEL, ранее:
Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.
В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.
22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.
Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.
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