Между Украиной и Венгрией разгорается новый конфликт: что случилось

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок провел беседу с послом Венгрии Иштваном Ийдярто.

Как сообщает пресс-служба МИД, темой разговора были высказывания венгерского министра внешней экономики и иностранных дел Петера Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.

Тогда Сийярто заявил, что Украине стоит "вернуться к обычному состоянию ведения дел", когда венгерское национальное меньшинство Закарпатья "не будет лишено ранее приобретенных прав".

Иллюстрация. Отношения Украины и Венгрии From-ua.com

Сийярто утверждал, что предыдущая украинская власть "проводили решительную антивенгерскую политику, в результате чего права венгерского меньшинства на Закарпатье были серьезно ограничены".

МИД Украины подчеркнуло, что такие заявления министра не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

Во время беседы с Ийдярто Божок привлек внимание к тому, что, несмотря на все усилия украинской стороны, венгерская сторона "продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление".

"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской Комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины "Об образовании". В Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля этого года, учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", – говорится в сообщении.

Также Божок напомнил, что во время его визита в мае 2019 года в Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинско-венгерских отношениях. Ответ на предложения украинской стороны пока не получен.

Егор Божок и Иштван Ийдярто Пресс-служба МИД Украины

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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