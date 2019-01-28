Между "Самопоміччю" и "Демальянсом" подписано тайное соглашение о возможном объединении с Гриценко

Между политическими силами "Самопоміч" Андрея Садового и "Демократическим альянсом" подписано тайное соглашение о возможном объединении с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко.

Об этом речь зашла на мероприятии при участии Садового и лидера "Демальянса" Василия Гацько.

В частности, председатель правления организации "Центр политико-правовых исследований" Михаил Лев напомнил Садовому и Гацько о таком соглашении и спросил, рассматривают ли они снятие кандидатуры Садового с президентских выборов в пользу единого кандидата от демократических сил.

"В октябре было подписано соглашение про союз "Демальянса" и "Самопомочи" про поддержку вас как кандидата в президенты на выборах 2019 года. Есть закрытая непубличная часть этого соглашения, в которой записано, что господин Андрей Садовый, если у него будет меньше рейтинг, чем у других представителей демократических сил, снимется в их пользу и поддержит единого кандидата, и сделает свой вклад в победу демократических сил. Ничего ли не изменилось?" - спросил Лев.

Садовый и Гацько ответили, что пока о снятии кандидатуры Садового речь не идет. Однако мэр Львова допустил объединение с Гриценко на парламентских выборах.

"Я вообще считаю, что мы должны сделать невозможное и выйти на парламентские выборы единой политической силой. И это должна быть политическая сила, сложенная из "Самопомочи", "Демальянса", "Силы людей", "Гражданской позиции" и Вакарчука. И других активных людей, которые есть в нашем политикуме, которые не коррумпированы. Мы не можем иметь в стране 200-300 партий. Если вы посмотрите на сегодняшний список кандидатов, там есть несколько кандидатов, которые самостоятельно принимают решения. Все остальные – это говорящие головы, которые выполняют задачи", - заявил Садовый.

Гриценко не разу уже призывал Садового объединиться.

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