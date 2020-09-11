Между Геращенко и Верещук произошла перепалка из-за "полета" с зонтиком

Между кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук и народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко произошла перепалка в прямом эфире.

В программе "Право на владу" на телеканале "1+1" Верещук ответила на шутку о ее недавнем рекламном ролике, где она с зеленым зонтиком "летает" над Киевом.

Когда она выходила к микрофону, Геращенко спросила: "Сегодня без зонтика?".

"Вы считаете, что это смешно?" – ответила ей Верещук.

Нардеп добавила утвердительно: "Считаю, что да. Это ж ваш ролик".

После этого кандидат пояснила, что зонтик помог ей увидеть множество проблем Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября в сеть слили рекламный ролик, в котором Ирина Верещук "летает" над Киевом в ярком желтом плаще с зеленым зонтиком в руках. После этого она стала героем мемов.

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