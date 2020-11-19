Между Аваковым и Ермаком возник конфликт из-за истории с "вагнеровцами" – СМИ

Скандал со срывом операции по "вагнеровцам" в Беларуси якобы повлиял на отношения между главой Офиса президента Андрем Ермаком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на влиятельного собеседника. По его словам, глава МВД уверен в сливе информации и требует найти виновных.

Источник подчеркнул, что Офис президента сознательно стопорит расследование этой истории.

"Для общества делается вид, что этой операции то ли не было, то ли она сорвалась не по вине украинской стороны. У сотрудников спецслужб результат этой масштабной спецоперации вызывает массу вопросов и здесь они нашли союзника в лице Авакова", – рассказал собеседник.

Еще один источник отметил, что Аваков помнит попытки Ермака сместить его с должности. Несмотря на опровержение от главы ОП, министр уверен в обратном.

"Такое не забывается, сейчас Аваков ищет (и находит) союзников, чтобы в удобный момент выкинуть Ермака из Офиса президента", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов добавил, что спецоперацию Службы безопасности Украины Ермак сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.

Глава ОП заявил, что срыв спецоперации украинских является "вымышленной историей".