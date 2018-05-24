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Месяц в плену пиратов: шестерых украинских моряков вернули из Нигерии

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что шесть украинских моряков удалось освободить из пиратского плена в Нигерии.

Как написал он на своей странице в Facebook, пятеро из них уже вернулись на Родину, а шестой завершает лечение в Нидерландах.

"Благодаря совместным с нидерландскими и нигерийскими друзьями усилиям удалось освободить из пиратского плена шестерых наших соотечественников... Пять моряков-граждан Украины сегодня утром прибыли на Родину, все живы и здоровы. Еще один наш моряк пока остается в Нидерландах на лечении, но в ближайшее время вернется домой", - сообщил министр.

Моряков почти месяц удерживались в заложниках в дельте реки Нигер.

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"Глубоко благодарен нашим нидерландским и нигерийским партнерам за искреннюю заботу, кропотливую круглосуточную работу, благодаря которой удалось спасти человеческие жизни", - отметил Климкин.

Напомним, в феврале 2017 года судно "BBC Caribbean", с украинскими моряками на борту, захватили в плен пираты в территориальных водах Нигерии.

Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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