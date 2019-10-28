Месяц на все: командующий ООС раскрыл план разведения войск на Донбассе

После разведения сил и средств в Петровском и Золотом планируется отвод войск в районе Богдановки и еще на четырех участках.

Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает "Радио Свобода".

"Предварительно определено еще дополнительно четыре участка, на которых возможно разведение сторон, но решения по ним пока еще трехсторонней контактной группой в Минске не принимали...

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Разведение начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках и после того вдоль всей линии разграничения", - рассказал Кравченко.

Всего в ООС выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведение сил. Ожидается, что процесс отвода будет занимать 30 суток и начнется, когда в течение 7 дней будет сохраняться режим тишины.

Владимир Кравченко Цензор.НЕТ

Как писал OBOZREVATEL:

О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.

Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.

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