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28 октября • обновлено в 22:56
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Месяц на все: командующий ООС раскрыл план разведения войск на Донбассе

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После разведения сил и средств в Петровском и Золотом планируется отвод войск в районе Богдановки и еще на четырех участках.

Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает "Радио Свобода".

"Предварительно определено еще дополнительно четыре участка, на которых возможно разведение сторон, но решения по ним пока еще трехсторонней контактной группой в Минске не принимали...

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Разведение начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках и после того вдоль всей линии разграничения", - рассказал Кравченко.

Всего в ООС выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведение сил. Ожидается, что процесс отвода будет занимать 30 суток и начнется, когда в течение 7 дней будет сохраняться режим тишины.

Владимир Кравченко

Владимир Кравченко

Цензор.НЕТ

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
В Золотом сначала разберитесь! А то Пу устроит вам не встречу, а золотой дождь! И будет Зе божьей россой умываться)!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Во как возбудились представители тупиковой ветви эволюции.Шо,блины на лопате учуяли?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, вот! А говорили, что не уйдёте... Выполняйте взятые Порошенко обязательства, не ерзайте под клиентом и избежите чрезмерного насилия. А там, глядишь, и понравиться!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Лазарев Ярослав,а тебе то что,педрило мухосранское?Загорай на море Лаптевых да репу жри.И будет тебе счастье.
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