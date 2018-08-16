Место занято: скандального главу ГосЧС не пустили на работу

Бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Бочковского, которого суд восстановил в этой должности, утром 16 августа не пропустили на работу.

Как пишет "Интерфакс-Украина", Бочковский вместе со своим адвокатом пришел в здание ГосЧС. Там они пообщались с представителями СМИ, после чего чиновник попытался пройти на рабочее место. Однако его не пропустили на проходной ведомства.

"Есть соответствующая процедура восстановления в должности, она касается, как и рядового спасателя, так и главы службы. На сегодня никакие распорядительные документы о восстановлении данного лица в ГСЧС не поступали. В связи с чем мы никого сегодня пускать не будем", - сказал директор департамента персонала ГосЧС Александр Доценко.

Сам Бочковский назвал такие действия нарушением закона. А его адвокат утверждает, что для восстановления его клиента в должности никаких документов от Кабинета Министров не нужно, передает "Укринформ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Бочковского восстановил в должности Киевский апелляционный административный суд. После этого он заявлял, что 16 августа планирует выйти на работу.

25 марта 2015 года на заседании Кабмина Бочковский был задержан. 28 марта 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 1,2 млн грн за злоупотребления и причастность к коррупционным схемам в ГосЧС.

Позже ему объявили новое подозрение в совершении преступлений. 2 апреля он вышел под залог.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров об увольнении Бочковского с должности главы ГосЧС. Своим решением суд восстановил его в должности с 25 марта 2015 года.