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''Место Украины — на карте Европы'': Гройсман поддержал политику Порошенко

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Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал решение главы государства Петра Порошенко о выдвижении кандидатуры на предстоящих президентских выборах в Украине.

Об этом он сказал во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который начался в Киеве 29 января. "Я сделал решение и поддерживаю президента в выдвижении кандидатом на второй срок… Только единство — залог победы", — сказал он (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Премьер-министр подчеркнул, что считает важными те задачи и приоритеты, о которых сказал глава государства в своем обращении. Он отметил, что место Украины среди стран НАТО и Евросоюза, "место Украины — на карте Европы".

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''Место Украины — на карте Европы'': Гройсман поддержал политику Порошенко

Скриншот

"Я глубоко убежден, что мы сможем это сделать. Мы знаем, что надо делать, как надо делать, как идти дальше, и точно знаем, как добиться победы", — сказал Гройсман.

"Много исторических ошибок, которые были сделаны 100 лет назад и даже в современной истории Украины, доказывают, что приходят моменты, когда мы особенно чувствовать личную ответственность за настоящее и будущее нашего прекрасного, большого, европейского государства", — добавил он.

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Политик также отметил, что хотел бы поблагодарить каждого украинца за уникальный вклад "в развитие государственности и силы".

"Будущий период пяти лет — это возможность обеспечить необратимость пути, достижения тех целей и задач, которые сегодня совершенно четко выразил президент", — подчеркнул премьер-министр.

Как писал OBOZREVATEL, недавно экс-посол Украины в США, писатель Юрий Щербак заявил, что Порошенко переиграл Путина, пояснив, почему так считает.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Гройсман
Место
Украина
Теги
политикаВыборы ПрезидентаВыборы 2019видео
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