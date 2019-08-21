Место Бессмертного в ТКГ занял бывший посол: что о нем известно

Место Романа Бессмертного, которого президент Украины Владимир Зеленский уволил из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, занял Валерий Гребенюк.

Об этом сообщил в среду, 21 августа, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает "Радио Свобода".

Гребенюк вошел в политическую подгруппу и уже успел принять участие в обсуждении так называемой "формулы Штайнмайера", возможной амнистии и проведения местных выборов в ОРДЛО. По словам Сайдика, дискуссия успехом не увенчалась.

Бессмертного в Минске заменил Гребенюк

Отметим, Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году его назначили дипломатическим советником Службы безопасности Украины по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы.

Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

Валерий Гребенюк заменил Романа Бессмертного в ТКГ Посольство Украины в ЮАР

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