Место Бессмертного в ТКГ занял бывший посол: что о нем известно

Место Романа Бессмертного, которого президент Украины Владимир Зеленский уволил из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, занял Валерий Гребенюк.
Об этом сообщил в среду, 21 августа, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает "Радио Свобода".
Гребенюк вошел в политическую подгруппу и уже успел принять участие в обсуждении так называемой "формулы Штайнмайера", возможной амнистии и проведения местных выборов в ОРДЛО. По словам Сайдика, дискуссия успехом не увенчалась.
Бессмертного в Минске заменил Гребенюк
Отметим, Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году его назначили дипломатическим советником Службы безопасности Украины по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы.
Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).
Валерий Гребенюк заменил Романа Бессмертного в ТКГ
Посольство Украины в ЮАР
Как сообщал OBOZREVATEL:
Роман Бессмертный заявил, что Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех воинов ВСУ под Павлополем.
Ранее Бессмертный категорически выступил против инициативыпрезидента Владимира Зеленского уменьшить украиноязычные квоты на радио и телевидении.
Также Бессмертный отметил, что США вряд ли согласятся присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате".
13 августа Зеленский подписал указ, которым уволил Бессмертного. На запрос о причинах такого решения в Офисе президента заявили, что сейчас "формируют наиболее эффективную группу".
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