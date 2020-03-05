По результатам местных выборов к власти должны прийти люди, способные решать проблемы городов или областей.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своей поездки в Полтавскую область, сообщается на сайте главы государства.
president.gov.ua
"Я хочу, чтобы на местных выборах пришли люди, способные поднять город или область", – отметил президент.
Он также призвал предпринимателей предложить ему авторитетные кандидатуры для участия в выборах.
Зеленский подчеркнул, что это не обязательно должны бизнесмены. Кандидатами могут быть промышленники или представители общественности.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил ответственных в регионах людей, которые будут вести подготовку к местным выборам.
Напомним, что в Украине местные выборы состоятся осенью 2020 года.
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