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5 марта • обновлено в 19:19
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Местные выборы в Украине: Зеленский рассказал, кто должен прийти к власти

1.8т
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По результатам местных выборов к власти должны прийти люди, способные решать проблемы городов или областей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своей поездки в Полтавскую область, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский рассказал, кто должен возглавить области и города

president.gov.ua

"Я хочу, чтобы на местных выборах пришли люди, способные поднять город или область", – отметил президент.

Он также призвал предпринимателей предложить ему авторитетные кандидатуры для участия в выборах.

Зеленский подчеркнул, что это не обязательно должны бизнесмены. Кандидатами могут быть промышленники или представители общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил ответственных в регионах людей, которые будут вести подготовку к местным выборам.

Напомним, что в Украине местные выборы состоятся осенью 2020 года.

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Читайте все новости по теме "Местные выборы в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Местные выборы в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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