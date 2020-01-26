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26 января • обновлено в 13:19
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"Выборы состоятся в любом случае": в Раде дали прогноз по децентрализации

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Местные выборы в Украине состоятся в последнее воскресенье октября 2020 года в любом случае, даже если Верховная Рада не успеет принять закон о децентрализации.

"Выборы состоятся в конце октября при любых условиях – независимо от того, будут внесены изменения в Конституцию или нет", – сообщила в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук напомнила, что избирательный процесс стартует 5 сентября, соответственно, депутатам необходимо принять закон о децентрализации до этой даты (по законодательству, в ходе предвыборной кампании нельзя вносить никаких изменений в Конституцию).

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По ее мнению, успеть принять закон до 5 сентября – вполне реально.

"У нас есть возможность, и по времени мы успеваем. Изменения в Конституцию голосуются на двух сессиях. Третья сессия стартует в начале февраля и нам надо направить (текст законопроекта. – Ред.) в Конституционный суд, получить конституционный вывод и проголосовать в первом чтении – это 226 голосов. А сразу в начале четвертой сессии, которая стартует в начале сентября, нужно принять этот закон конституционным большинством (300 голосов. – Ред.)", – объяснила Кравчук.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года

president.gov.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Децентрализация в Украине Местные выборы в Украине
Персона
Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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