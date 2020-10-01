Местные выборы в Украине: опрос показал рейтинг партий

По результатам опросов среди украинцев на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий, где лидером является "Слуга народа".

Об этом говорят данные результата опроса Социологической группы Рейтинг, который проводился с 19 по 22 сентября.

Так 5-процентный барьер могут преодолеть "Слуга народа" – 15,6% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, "Европейская солидарность" – 11,0%, "Батьківщина" – 8,0% и "За майбутнє" – 5,9%.

Отмечается, что в течение последней недели первые четыре партии из пятерки (парламентские партии) в совокупности потеряли почти 1,5%.

Ниже 5-процентного барьера разместились такие партии: "Радикальная партия" – 4,4%, УДАР – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,3%, партия Шария – 3,0%, "Голос" – 2,7%, "Наш край" и "Перемога Пальчевского" – по 2,4%, "Пропозиция" – 2,1%, "Сила и честь" – 1,5%, "Самопоміч" – 1,2%.

Всего суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования – 21,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидатами на выборах мэра Киева, которые пройдут 25 октября 2020 года, зарегистрированы 13 человек.