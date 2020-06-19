Местные выборы в Украине оказались под угрозой: чиновник раскрыл план ОПУ

На фоне роста статистики заболеваемости коронавирусом и продления карантина местные выборы в Украине могут оказаться под вопросом.

Об этом написал на своей странице в Facebook замглавы управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Сергей Дубенко. По его словам, такой сценарий сейчас обсуждается в Офисе президента Украины из-за обвала рейтинга провластной партии "Слуга народа" в регионах и по стране в целом.

"План прост. До конца июля Верховная Рада должна принять решение о проведении выборов (дата, бюджет, округа, прочие формальности). Что странно, но ожидаемо совпадает со сроками продления карантина", – объяснил он.

"Одновременно до конца июля рисуются цифры роста заболеваний по стране (это совершенно несложно, достаточно лишь сделать больше тестов). По зомбоящику показывают страшную картину болезней депутатов, известных артистов и спортсменов, детей и жен чиновников. Во всем обвиняются региональные и местные власти. Вводится ужесточение карантина и отменяются выборы", – добавил Дубенко.

Чиновник подчеркнул, что окончательное принятие решение по данному кейсу – за президентом Украины Владимиром Зеленским. "Как считаете, какое решение будет принято?" – обратился он к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL: