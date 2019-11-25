Местные выборы в Украине: объявлен старт избирательной кампании

В понедельник, 25 ноября, в Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, стартовала подача документов в территориальные избирательные комиссии для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, которая продлится до 4 декабря включительно.

При этом, до 5 декабря ТИК будут принимать решение о регистрации кандидатов.

В ЦИК сообщили, что уже около 22 политических партий подали копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии.

Отметим, что список партий еще неизвестен и скоро появится на сайте ЦИК (разделе "Местные выборы" (подраздел "Назначены выборы").

Первые местные выборы пройдут в шести объединенных территориальных общинах (ОТГ) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТГ) в четырех областях Украины (Днепропетровская, Львовская, Сумская, Черниговская).

Предварительно в выборах примут участие приблизительно около 55,5 тысяч избирателей. На выборы из бюджета потратят 1 млн 988,5 тыс. грн.

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, однако на отдельных территориях они могут состояться раньше.

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