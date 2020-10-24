Местные выборы в Украине: как проголосовать и когда будут результаты

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы будут организовываться на новой территориальной основе: граждане проголосуют за представителей новосозданных общин.

Кроме того, предусмотрены и другие изменения – внедрение новых избирательных систем при избрании депутатов местных советов и введение гендерной квоты (среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин). Еще одна особенность выборов 2020 года – проведение президентского опроса граждан, который будет состоять из пяти вопросов.

OBOZREVATEL будет детально следить за всеми подробностями голосования.

Когда и где можно проголосовать

Принять участие в голосовании имеют право все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Лица, которые хотят проголосовать не по месту прописки, перед этим должны были пройти соответствующую процедуру. Избирательные участки традиционно будут работать с 8:00 до 22:00.

Как заполнить бюллетень

Чтобы заполнить бюллетень по выборам в местные советы и ОТУ, украинцам нужно будет поставить отметку напротив партии, которую они хотят поддержать, а рядом – вписать номер конкретного кандидата.

Что нельзя делать на избирательном участке

Во время волеизъявления гражданам запрещается:

фотографировать и снимать на видео избирательный бюллетень;

выносить избирательный бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам;

рисовать на избирательном бюллетене;

приносить на участок символику партий или кандидатов.

Что делать, если вы случайно испортили бюллетень

В случае случайной порчи избирательного бюллетеня, каждый гражданин может заменить его один раз. Для этого необходимо написать заявление члену избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, и обменять испорченный документ на новый.

Сколько и до какой даты будут считать голоса

ЦИК предупредил, что подсчет голосов избирателей займет длительное время. Во время симуляции этого процесса было установлено, что заполнение только одного экземпляра протокола от руки заняло 1 час 40 мин. Чтобы уменьшить указанное время, полные названия местных организаций политических партий и ФИО кандидатов решили напечатать.

Отметим, что крайним сроком установления результатов выборов установлено 6 ноября. А уже примерно 15 ноября должен состояться II тур выборов мэров в городах, где проживает более 75 000 избирателей. Если никто из кандидатов 25 октября не наберет более 50% голосов, то во II тур проходят оба лидера.

Новеллы избирательного законодательства в Украине.

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