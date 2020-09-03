Местные выборы в Украине: как по-новому будут голосовать украинцы. Инфографика

Алексей Титофф Политика 14:24, 3.09.2020 Обновлено: 14:27, 3.09.2020

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов.

OBOZREVATEL разобрал, какие появились новшества, после принятия Верховной Радой изменений в Избирательный кодекс Украины.

Выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов

Так избирательная система теперь будет зависеть от количества избирателей на округе. Если больше 10 тысяч избирателей, то будет применяться пропорциональная система с условно открытыми списками. Выдвижения кандидатов: только политические партии или их ячейки.

Если же избирателей меньше 10 тысяч – мажоритарная система относительного большинства с избранием не менее чем два и не больше четырех депутатов в одном округе. Выдвижения кандидатов: самовыдвижение или политическая партия.

Выборы депутатов сельских, поселковых и городских глав

Если на округе больше 75 тысяч избирателей, то выборы будут проходить по мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура, если в первом никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов).

Если на округе меньше 75 тысяч избирателей – мажоритарная система относительного большинства (в один тур, победитель должен набрать большинство голосов).

Отметим, что кандидатам не разрешено:

  • одновременно баллотироваться в депутаты по партийным спискам более чем в два уровня советов.

  • быть кандидатам на должность главы больше как одной общины

  • быть одновременно самовыдвиженцем та кандидатом от партии

Также для кандидатов вводится денежный залог, который зависит от количества избирателей на округе:

  • Меньше 75 тысяч избирателей для кандидатов на должность сельского, поселкового и городского главы – 1 минимальная зарплата (4723 грн)

  • Больше 75 тысяч избирателей для кандидатов на должность городского главы – 4 минимальных зарплаты (18 892 грн) на каждые 90 тысяч избирателей.

  • Меньше 10 тысяч избирателей для кандидатов в депутаты сельских, поселковых и городских советов – 20% минимальной зарплаты за каждого кандидата (944,60 грн).

  • Больше 10 тысяч избирателей для кандидатов в депутаты сельских, поселковых и городских советов – 4 минимальных зарплаты (18 892 грн) на каждые 90 тысяч избирателей.

Кроме того, новеллой в законе стала "гендерная квота". То есть во время формирования единого та территориальных избирательных списков в каждой пятерке каждого избирательного списка должно быть не менее чем два кандидата обоих полов.

Если же в списке нет кратности пяти, то кандидаты обоих полов должны быть внесены в список поочередно.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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