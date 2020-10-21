В "Слуге народа" ответили на идею своего нардепа отменить 2-й тур местных выборов

Партия "Слуга народа" не намерена "срывать" второй тур местных выборов – 2020 в связи с пандемией COVID-19.

Зарегистрированный "слугой" Татьяной Грищенко проект постановления, который может отменить второй тур, пресс-служба партии прокомментировала на своем Telegram-канале 21 октября. В СН подчеркнули, что эта инициатива является "личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии".

"К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", – сказано в сообщении.

В "Слуге народа" отметили, что выступают за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах.

"Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования", – заявили в партии.

Напомним, второй тур местных выборов должен состояться в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Будут выбирать глав громад, где насчитывается более 75 тыс. избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос. В громадах, где избирателей меньше, кандидатов выбирают простым большинством.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №4234, который предусматривает отмену второго тура местных выборов из-за карантина. Инициатором документа стала народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко.