Скандальная Штепа оправдала провал на выборах в Славянске антикампанией "мразей"

Обвиняемая в сепаратизме бывшая глава Славянска Неля Штепа эмоционально отреагировала на результаты местных выборов, заявив, что ее "предали и продали".

Так, по предварительным данным параллельного подсчета голосов, Штепа занимает третье место на выборах мэра Славянска Донецкой области. На своей странице в Facebook политик заявила, что люди, которые проголосовали в ее пользу, не продали ее "ни за 30 сребреников, ни за громкие фальшивые обещания с трибун".

"Мне хотелось бы знать вас лично, чтобы оставить ваши контакты в своем телефоне и удалить тысячи пустых фамилий, заполнивших в нем память", – обратилась женщина к своим избирателям.

Кроме того, Штепа написала, что против нее якобы развернули проплаченную кампанию. Тех, кто это сделал, скандальная политик назвала "мразями".

"Люди, ау, а куда делись проплаченные ролики о том, какая я плохая? И почему перестали звонить жителям Славянска о сланцевом газе, якобы мною добываемом? И о том, что я умерла и не надо за меня голосовать. Ладно, одни мрази это писали, чтобы уничтожить меня, но вы зачем в это верили?

Ах, люди, люди, один вопрос: вам хоть стыдно, что вы меня предали, и не жгут деньги, за которые вы меня продали?" – возмутилась Штепа.

Она также заявила, что "отдала" людям обещанные 10 детских площадок, а могла и "вернуть назад".

Напомним, кандидат на пост мэра Славянска от "Слуги народа" Ольга Алтунина обнародовала предварительные результаты выборов главы города. Штепа получила 16,48% (4560 голосов). Ее опережает кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов с 30,61% и действующий мэр Вадим Лях с 30,02%.

По результатам экзитпола, Штепа могла занять второе место после Ляха.

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