"Слуга народа" и "ЕС" навязали борьбу за власть в Ривне: данные экзитполов

В Ривне во второй тур выборов мэра могут пройти Виктор Шакирзян ("Ривне вместе"), а также Виталий Коваль ("Слуга народа") или Александр Третьяк ("Европейская солидарность").

Такие данные обнародованы по результатам двух экзитполов – по заказу телеканалов "Сфера ТВ" и ITV.

В рамках опроса "Сфера ТВ" опросили 1784 избирателей. Сообщается, что лидеры голосования такие:

Виктор Шакирзян – 18,61%;

Виталий Коваль – 18,05%;

Александр Третьяк – 15,41%;

Олег Осуховский – 8,30%.

Выборы мэра Ривне Сфера ТВ

Выборы мэра Ривне Сфера ТВ

Выборы мэра Ривне Сфера ТВ

Выборы мэра Ривне Сфера ТВ

Согласно опросу от ITV, Шакирзян получает 21,3%, а Коваль и Третьяк – 15,8%.

Экзитпол ITV

Что касается выборов в горсовет, то экзитпол от "Сфера ТВ" показал такое распределение голосов:

"Европейская солидарность" – 20,10%;

"Слуга народа" – 18,98%;

"Ровно Вместе" – 10,50%;

"Голос" – 9,26%;

"За майбутнє" – 7,30%;

ВО "Свобода" – 6,91%;

ВО "Батькивщина" – 6,18%

"Сила и честь" – 5,73%.

Выборы в горсовет Ривне Сфера ТВ

Выборы в горсовет Ривне Сфера ТВ

Выборы в горсовет Ривне Сфера ТВ

Данные ITV по выборам депутатов Ривненского городского совета:

"Европейская солидарность" – 18,6%;

"Слуга народа" – 18,3%;

"Ровно Вместе" – 13,1%;

ВО "Свобода" – 7,7%;

"Голос" – 7,6%;

"Сила и честь" – 6,7%;

ВО "Батькивщина" – 6,6%;

"За майбутнє" – 6,4%.

Результаты опроса по выборам в горсовет ITV

Как писал OBOZREVATEL, на местных выборах-2020 было зафиксировано множество нарушений – вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили стычки, предпринимались попытки массового подкупа избирателей, бюллетени выносили из УИК.