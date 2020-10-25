Причина – не коронавирус: стало известно, почему большинство украинцев не пошли на выборы

Большинство украинцев, которые не голосовали на местных выборах (20%), не могли сделать этого по состоянию здоровья.

Об этом сообщила социологическая группа "Рейтинг" по результатам электорально-поведенческого исследования , проведенного 25 октября. При этом 10% украинцев ответили, что не пошли на выборы из-за пандемии коронавируса.

19% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали то, что не проживают по месту прописки, 15% – заняты в день выборов, 14% – не знали, за кого голосовать.

12% респондентов ответили, что выборы для них неинтересны. У 4% не было выборов в их городе/селе, еще 4% отсутствовали в списках.

Результаты опроса ratinggroup.ua

Если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, кто не голосовал на местных выборах, все-таки проголосовали бы, 13% – ответили 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы.

На сайте "Рейтинга" указывается, что исследование проходило 25 октября среди 9947 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

1200 были опрошены методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров (опрос тех, кто не голосовал на выборах). Ошибка репрезентативности, как заявили социологи, не более 2,8%.

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