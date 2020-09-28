На Донетчине перед выборами устроили махинации с документами кандидатов

В Донецкой области полиция начала расследование факта фальсификации документов на местных выборах-2020.

Как сообщается на портале МВД, сообщение о правонарушении от представителя одной из политических партий поступило в Волновахский отдел полиции 26 сентября.

По предварительным данным, представители политической партии, название которой не разглашается правоохранителями, подделали подписи и документы нескольких лиц из другой партии.

Махинации с документами препятствуют в реализации избирательных прав, сказано в сообщении пресс-службы.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления – ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) УК.

Как писал OBOZREVATEL, два главных конкурента скандальной Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, на выборах мэра Славянска Донецкой области также сотрудничали с российскими наемниками "ДНР" в 2014 году.