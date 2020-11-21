Легитимность мэров из-за низкой явки избирателей будут ставить под вопрос, – Корниенко

Легитимность мэров, выбранных в ходе местных выборов-2020, будут ставить под вопрос из-за низкой явки избирателей.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 20 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На самом деле этот вопрос каждые выборы поднимается. И каждые выборы, фактически, мэры вынуждены какое-то время доказывать своей общине свою легитимность", – сказал он.

Корниенко добавил, что большинство мэров с этим справляется. Кроме того, в ближайшие два года некоторые главы украинских городов потеряют свои должности.

Политик призвал избирателей несмотря на пандемию прийти на участки во втором туре выборов, чтобы подтвердить легитимность избранных глав городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги подсчета голосов в четырех из семи городов, где 15 ноября прошел второй тур выборов городских голов.

В ряде городов второй тур состоится в следующие воскресенья – 22 и 29 ноября.