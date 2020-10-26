В Хмельницком мэр не оставил шансов "Слуге народа" – экзитпол

В Хмельницком на выборах мэра лидирует действующий глава города Александр Симчишин (ВО "Свобода") с 81,13% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного местным изданием "ВСІМ". В опросе поучаствовали 408 респондентов.

На втором месте с большим отрывом представительница партии "Слуга народа" Инна Ящук – 10,78%.

Другие кандидаты набрали менее 5%:

Иван Гончар ("Сила и честь") – 3,19%;

Богдан Лукашук ("Батькивщина") – 2,94%;

Анатолий Собко ("За конкретные дела") – 1,96%.

На выборах в горсовет Хмельницкого наибольшую поддержку одержала "Команда Симчишина" – 64,22% голосов.

Далее идут:

"Слуга народа" – 11,76%;

"Батькивщина" – 5,15%;

"Евросолидарность" – 4,41%;

"Сила и честь" – 3,43%.

"За майбутнє" – 3,19%.

Другие партии получили менее 3%.

Предварительные результаты голосования в других городах можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента заявили, что предвыборная кампания в Украине, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали демократическим стандартам и действующему законодательству.