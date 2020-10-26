В Хмельницком мэр не оставил шансов "Слуге народа" – экзитпол
Городского главу, как показал опрос избирателей, определили уже в первом туре
Предварительно, он получает около 80% голосов
На втором месте с почти 11% оказалась кандидат от "слуг"
В Хмельницком на выборах мэра лидирует действующий глава города Александр Симчишин (ВО "Свобода") с 81,13% голосов.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного местным изданием "ВСІМ". В опросе поучаствовали 408 респондентов.
На втором месте с большим отрывом представительница партии "Слуга народа" Инна Ящук – 10,78%.
Другие кандидаты набрали менее 5%:
Иван Гончар ("Сила и честь") – 3,19%;
Богдан Лукашук ("Батькивщина") – 2,94%;
Анатолий Собко ("За конкретные дела") – 1,96%.
На выборах в горсовет Хмельницкого наибольшую поддержку одержала "Команда Симчишина" – 64,22% голосов.
Далее идут:
"Слуга народа" – 11,76%;
"Батькивщина" – 5,15%;
"Евросолидарность" – 4,41%;
"Сила и честь" – 3,43%.
"За майбутнє" – 3,19%.
Другие партии получили менее 3%.
Предварительные результаты голосования в других городах можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента заявили, что предвыборная кампания в Украине, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали демократическим стандартам и действующему законодательству.