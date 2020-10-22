Местные выборы-2020: какие города могут получить мэров в первом туре

Центральная избирательная комиссия допустила к участию в местных выборах, которые состоятся в Украине 25 октября, 369 политических партий: абсолютное большинство из них – это локальные проекты, претендующие на попадание в областные, городские, поселковые или сельские советы только в отдельно взятых регионах. Вместе с депутатами украинцы в это воскресенье будут избирать еще и 370 городских голов среди 2936 кандидатов, то есть в среднем на одно кресло мэра претендует 8 человек.

Выборы будут проходить по новому Избирательному кодексу, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года. OBOZREVATEL исследовал электоральные предпочтения украинцев в крупнейших областных центрах Украины и Киеве и узнал, какие из этих городов могут получить своего председателя без повторного голосования, а где политикам всё же придется посоревноваться в два этапа.

Львов

Наибольшее количество городских голов в этом году будут избирать во Львовской области – 39 среди 305 зарегистрированных кандидатов. На должность главы Львова претендуют сразу 17 политиков. В то же время, согласно исследованию, проведенному социологической группой FAMA, с 26 сентября по 2 октября, ни один из кандидатов не побеждает в первом туре.

Наибольшую поддержку среди львовян имеет действующий мэр Львова Андрей Садовый, его готовы поддержать 42,7% опрошенных респондентов. Садовый занимает должность мэра города Льва с 2006 года, а в марте 2019-го заявлял, что больше не будет баллотироваться. Однако в августе 2020-го он резко изменил свое мнение и объявил, что в четвертый раз поборется за кресло главного львовянина.

На втором месте находится представитель "Европейской солидарности", народный депутат Украины и бывший председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка – его рейтинг составляет 20,8%. Интересно, что Садовый и Синютка имели серьезное противостояние в прошлом, в частности во время так называемой мусорной блокады в 2016 году. Тогда на Грибовицкой свалке произошел обвал, в результате которого погибли трое спасателей, а еще один пропал без вести. Эксплуатацию свалки прекратили, из-за чего сам Львов погряз в бытовых отходах. Андрей Садовый тогда обвинял в умышленном создании препятствий облгосадминистрацию.

Третью строчку и шанс выйти во второй тур имеет "свободовец" Руслан Кошулинский – у него 16,3% голосов избирателей. Кстати, Кошулинский не первый борется за кресло мэра Львова. В 2015 году ему удалось выйти во второй тур вместе с Садовым, однако тогда еще лидер "Самопомощи" победил его со значительным отрывом 61,1% против 36,86% в Кошулинского.

В то же время, независимо от того, кто выйдет во второй тур вместе с Садовым, он уверенно побеждает любого из своих соперников со значительным отрывом.

Днепр

Несмотря на то, что в Днепре 17 претендентов на должность городского главы, выборы здесь могут завершиться уже в первом туре. Согласно результатам опроса центра "SOCIS", 54,1% голосов избирателей имеет действующий мэр Борис Филатов.

В 2015-м Филатову пришлось побороться за кресло мэра в двух турах – он выдвигался от партии "Укроп" и победил бывшего председателя Днепропетровской ОГА и народного депутата Украины Александра Вилкула.

В этом году Филатов баллотируется от новосозданной партии "Пропозиція", однако его ближайшим соперником остается Вилкул, у которого 13,8% поддержки днепрян. На третьем месте представитель партии "Гражданская сила" Загид Краснов – 12%.

И даже если случится так, что в Днепре придется проводить второй тур выборов, кто бы туда не попал: Вилкул или Краснов, он с большим отрывом уступает Борису Филатову.

Харьков

В Харькове основная борьба развернется между действующим городским головой Геннадием Кернесом, которого, в соответствии с опросом ООО "Украинская социологическая группа", поддерживают 46,4% избирателей, и представителем "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александром Фельдманом – 18,7%.

В сентябре этого года Кернес заболел коронавирусом, что повлекло осложнения в виде двусторонней пневмонии. Его доставили в немецкую клинику "Шарите", где политик перенес сложную операцию. Учитывая это, возникал вопрос, будет ли Кернес способным бороться за кресло мэра. Вместе с тем в начале октября среди кандидатов на должность городского головы Харькова числился его давний политический соратник Михаил Добкин, у которого тогда рейтинг составлял около 1,1%. Однако 4 октября, после того как стало известно, что Кернеса успешно прооперировали, Добкин снял свою кандидатуру в его пользу.

Если победить сразу не удастся, то во втором туре Кернес уверенно опережает любого из своих соперников.

Одесса

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов находится на границе между тем, чтобы победить в первом туре, и тем, чтобы вести борьбу в два этапа. Сейчас, согласно опросу, проведенного социологической группой "Рейтинг", его поддержка составляет 50,1%.

Наибольшие шансы попасть во второй тур имеет представитель ОПЗЖ, народный депутат Украины Николай Скорик – у него 10,6% голосов избирателей, которые определились с выбором. На третьем месте кандидат от "Слуги народа", шоумен Олег Филимонов – 8,8%. Шансы выйти во второй тур есть также в ексрегионала Сергея Кивалова, у которого 7,9% поддержки.

Несмотря на то, что за последние 5 лет на мэра Одессы было открыто несколько уголовных производств, а после опубликования так называемых панамских документов выяснилось, что у Труханова есть российское гражданство, он уверенно побеждает любого из своих соперников во втором туре.

Киев

В Киеве ситуация подобная Львову: действующий мэр Виталий Кличко по всем социологическим исследованиям уверенно выходит во второй тур выборов, а вот то, кто составит ему там конкуренцию, ныне определить сложно.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", кроме Кличко, который имеет 43,6% голосов избирателей, во второй тур может попасть представитель партии "Голос", шоумен Сергей Притула – 9,8% или кандидат от "Слуги народа", народный депутат Украины Ирина Верещук – 6,9%.

А где еще мэра выберут в первом туре?

По данным различных социологических исследований, велик шанс выбрать мэра в первом туре имеют жители Винницы – там со значительным отрывом лидирует представитель "Украинской стратегии Гройсмана", который является действующим мэром, Сергей Моргунов – он 72,9% голосов избирателей.

Сергей Надал в Тернополе также может рассчитывать на победу в первом туре. "Свободовец", который уже 10 лет возглавляет Тернополь, пользуется поддержкой 75,6% горожан.

Однако высокие шансы победить в первом туре среди руководителей всех областных центров Украины имеет мэр Чернигова Владислав Атрошенко (партия "Родной дом") – за него в это воскресенье готовы отдать голоса 76,6% избирателей.

Шансы на досрочную победу также имеют мэр Житомира Сергей Сухомлин (64%), Черкасс – Анатолий Бондаренко (56,5%) и Запорожье – Владимир Буряк (56%).

Города с ожесточенной борьбой

Наиболее ожесточенную борьбу в областных центрах социологи прогнозируют Ужгороду, Черновцам и Ривне.

В Ужгороде в поединке сойдутся представитель "Слуги народа" Виктор Щадей и действующий мэр Богдан Андреев. Кстати, на этот раз Андреев баллотируется как самовыдвиженец, хотя в 2015 году победил в команде бывших "регионалов" под брендом партии "Возрождение".

Ужгород интересен тем, что это единственный областной центр, где позиции кандидата от "Слуги народа" являются чрезвычайно прочными: сейчас ему отдают предпочтение 32% горожан. Зато Богдан Андреев может рассчитывать на 31% голосов избирателей в первом туре. Все остальные кандидаты имеют менее 10% поддержки, и именно от перераспределения их голосов зависит, кто станет мэром Ужгорода.

В Черновцах за должность городского головы будут соревноваться действующий городской голова Алексей Каспрук, который вместе с Борисом Филатовым вошел в новосозданную партию "Пропозиція", – его поддерживают 18,9% черновчан. А вот его соперник из партии "Родной город" Виталий Михайлишин, по последним социологическим исследованиям, получает 22,1% голосов.

Результат второго тура в Черновцах будет зависеть от того, кого поддержат избиратели следующих двух по рейтингу кандидатов: Романа Кличука из "Единой альтернативы" (в 2019-м баллотировался в Верховную Раду под №100 в партийном списке "Самопомощи"), у которого сейчас 11% поддержки, или Виталия Другановського от "Слуги народа" – 10,2%.

Но наиболее неопределенная ситуация в Ривне, где ни один из кандидатов в первом туре не набирает даже 15% голосов. Дело в том, что действующий мэр Ривне Владимир Хомко, который руководит городом с 2008 года, решил на этот раз не баллотироваться. Поэтому сейчас жители распределили свои голоса следующим образом:

Виктор Шакирзян "Ровно Вместе" – 11%;

Алексей Муляренко "Сила и честь" – 8,2%;

Олег Осуховский "Свобода" – 6,7%;

Юрий Вознюк "За будущее" – 4,7%.

Несмотря на то, что 36% жителей Ривне еще не определились с выбором, во второй тур может попасть любой из перечисленных кандидатов, а возможно, и те, кого сегодня социологи не относят к лидерам гонки.