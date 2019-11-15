Месть за землю: что происходит в “Слуге народа” и чем грозит Украине

В партии “Слуга народа” назрел масштабный кризис. Из монобольшинства исключают нардепов, которые не голосовали за открытие рынка земли. Попавшие "под раздачу" же уверяют – это политическое преследование, а внутри партии Владимира Зеленского вовсю платят деньги в конвертах и угрожают за "проколы".

Что это значит, причем здесь Россия и грозит ли Украине политический кризис – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Из фракции "Слуга народа" исключили двух нардепов. Еще один лишился должности представителя правительства в Верховной Раде;

Скандал разгорается с новой силой, потому что исключенная из монобольшинства Анна Скороход обвинила Офис президента в давлении, а нардепов во взяточничестве;

Напряжение растет на фоне скандального голосования по рынку земли, а также бюджету на 2020 год;

Именно поэтому руководство Офиса президента пытается "через колено" навести порядок внутри партии.

Что происходит в Слуге. Кратко

Из фракции массово исключают тех, кто не поддержал решение по открытию рынка земли. На фоне этого разворачивается ряд громких и крупных скандалов.

Первой исключили Анну Скороход. История вокруг ее изгнания из фракции запутанная и противоречивая. Глава СН Давид Арахамия обвиняет ее в том, что вместе с мужем она предлагала деньги отдельным нардепам за провал голосования по приватизации газотранспортной системы в пользу российского "Газпрома". Мол, она лично заказывала пропуск в парламент своему супругу Алексею Алякину, который предлагал деньги в конвертах нардепам от СН.

Именно поэтому его и задержали вечером 13 ноября, а Анну Скороход исключают из фракции. Отметим, Алексей Алякин является российским гражданином и тесно связан с одиозным олигархом Павлом Фуксом.

Анна Скороход (в центре)

Анна Скороход же называет все политическими преследованиями. "Решение незаконное. Основание – запрос РФ 2017 года. До этого не было вопросов. И тут идет задержание моего мужа", — заявила Скороход с трибуны ВР.

Также она подтвердила информацию СМИ, что якобы нардепы от "Слуги" получают зарплаты в конвертах: 5, 10, 15 тысяч долларов.

"Поверьте, все, что происходит, вы все видите. Вы сами видели и зафиксированы были случаи передачи конвертов и всего остального, вы сами все это знаете", – заявила Скороход.

Лишилась своей должности и нардеп Ирина Верещук. Она сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде. По информации источника в команде Слуги народа, на ее место может зайти нардеп Елена Шуляк, близкая к агентству BRDO, в котором работал премьер-министр Алексей Гончарук. А Верещук убрали с должности из-за личного конфликта с Давидом Арахамией и голосования против рынка земли.

Исключают из фракции и скандального Антона Полякова. Его выгоняют из-за того, что он последние месяцы регулярно сливает инсайды и критикует позицию фракции. Также он известен и своей резкой позицией против Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

"Партия "Слуга Богдана". 120 человек из фракции, большая часть из них списочники и руководители комитетов и подфракционных групп, без доказательств и без весомых подтвержденных сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. Кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. Положения или статута фракции не существует. Меня не исключили из партии", – написал Поляков в своем Телеграм-канале.

Ситуация в парламенте накаляется

Какие прогнозы и как это ударит по власти Зе

На данном этапе ситуация внутри партии выглядит слишком напряженной. Есть сразу несколько причин:

Два важных и антирейтинговых голосований. Это поддержка в первом чтении законопроекта о рынке земли, а также голосование по бюджету.

Сливы и инсайды от Джокера, Темного рыцаря и других анонимных источников.

Информация в СМИ о якобы зарплаты в конвертах, а также неофициальных доплатах внутри монобольшинства.

По информации сразу нескольких собеседников OBOZREVATEL внутри "Слуги народа", во фракции сейчас обстановка нестабильная. Давид Арахамия при поддержке Офиса президента пытается стабилизровать ситуацию, сделать нардепов более дисциплинированными и "послушными". ОП не понравился демарш "слуг народа", которые после долгих уговоров дали всего лишь 227 голосов из 254 за рынок земли.

Именно поэтому во фракции делают показательное "наказание" за неповиновение общей партийной линии. Также усиливается противостояние по линии сил влияния внутри СН, в частности между группами бизнесмена Ильи Павлюка и олигарха Игоря Коломойского.

Стоит отметить, “решалово” по заводу “Океан” нардепа Вячеслава Медяника, секс-скандал Богдана Яременко, кнопкодавство Сергея Литвиненко и Елены Копанчук, выступление Евгения Шевченко на РосСМИ – закончились лишь публичным порицанием, но к серьезным вещам так и не привело. Отметим, даже скандального Богдана Яременко пока еще с главы комитета по иностранным делам не сняли.

В кулуарах Верховной Рады OBOZREVATEL все чаще говорят о сценарии, при котором в первые месяцы 2020 года Кабинет министров уйдет в отставку, полностью или частично. Таким образом, правительство возьмет на себя весь негатив, связанный с рынком земли, приватизацией, бюджетом и так далее.

А команда Владимира Зеленского попробует сохранить его имидж перед возможными досрочными местными выборами. Важно подчеркнуть, вероятность досрочных местных выборов в апреле-мае 2020 года прямо зависит от рейтинга "Слуги народа".

Но если стабилизировать ситуацию в партии не удастся и весной следующего года, то уже осенью Украину ждут внеочередные парламентские выборы. При таком сценарии развития событий команда Владимира Зеленского собрать 254 голосов уже не сможет.

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