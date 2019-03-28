Месть России за Крым: Украина пошла на жесткие меры в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье с требованием остановить попытки восстановления представителей России в ПАСЕ.

Об этом сообщил народный депутат ("Блок Петра Порошенко"), председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook, отметив, что это связано с массовым задержанием оккупационной "властью" Крыма крымских татар.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова, и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач", — написал он.

По словам Арьева, аналогичное обращение украинская делегация направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Глава украинской делегации в ПАСЕ также опубликовал на своей странице обращение к генеральному секретарю Совета Европы и президенту ПАСЕ.

В свою очередь представитель МИД России Илья Субботин заявил "Интерфаксу", что РФ будет добиваться принятия решения об эксклюзивной роли Комитета министров Совета Европы в утверждении любых санкционных решений ПАСЕ.

"Любые санкционные решения ПАСЕ должны утверждаться советом министров. У нас впереди сессия, где мы сделаем все, чтобы соответствующие решения были приняты", — сказал он.

По его словам, большая часть стран Совета Европы хочет сохранения членства России в организации, "с такой стартовой позицией вообще странно, что мы говорим о выходе или исключении".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреле 2014 года из-за аннексии Крыма на РФ наложили ограничения в ПАСЕ. В частности, ее лишили права голоса, возможности участия в наблюдательных комиссиях на выборах и участия в руководящих органах ассамблеи.

В 2016 году россияне сами отказались от участия в работе ПАСЕ. Шантажируя и отказываясь платить членские взносы, они обещали вернуться, если их больше не будут подвергать "наказанию".

О возможности "прощения" России впервые заговорили в сентябре 2018 года. Журналисты узнали, что генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд согласовал с представителями РФ внесение поправок в регламент ПАСЕ, которые помогли бы вернуть делегацию в ассамблею.

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