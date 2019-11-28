Мешала и сопротивлялась: скандальная Клитина назвала причины увольнения

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина назвала причины своего увольнения.
В Facebook она сообщила, что отменила ранее планируемый брифинг по причине болезни.
"Я очень заболела, всю эту публичную травлю нелегко пережить… Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка – это всего лишь повод меня убрать с должности. Ну, даже если предположить – министр меня уволил, так как "Джокер" написал, что я хочу на его место?", – написала она в сети.
Клитина отметила, что на своей должности она "мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам".
"Закрытие малодеятельных станций, мешала сдать украдкой в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ", – перечисляла свои заслуги экс-чиновница.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.
Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.
Клитина дала брифинг, на котором назвала слухи о себе провокацией и доказательством своей честности.
При этом саму Клитину высмеяли за брифинг о секс-скандале
Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что после скандала Клитина была уволена с занимаемой должности.
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