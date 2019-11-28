Мешала и сопротивлялась: скандальная Клитина назвала причины увольнения

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина назвала причины своего увольнения.

В Facebook она сообщила, что отменила ранее планируемый брифинг по причине болезни.

"Я очень заболела, всю эту публичную травлю нелегко пережить… Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка – это всего лишь повод меня убрать с должности. Ну, даже если предположить – министр меня уволил, так как "Джокер" написал, что я хочу на его место?", – написала она в сети.

Клитина отметила, что на своей должности она "мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам".

"Закрытие малодеятельных станций, мешала сдать украдкой в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ", – перечисляла свои заслуги экс-чиновница.

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