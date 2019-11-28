Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Мешала и сопротивлялась: скандальная Клитина назвала причины увольнения

4.3т
Читать материал на украинском

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина назвала причины своего увольнения.

В Facebook она сообщила, что отменила ранее планируемый брифинг по причине болезни.

"Я очень заболела, всю эту публичную травлю нелегко пережить… Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка – это всего лишь повод меня убрать с должности. Ну, даже если предположить – министр меня уволил, так как "Джокер" написал, что я хочу на его место?", – написала она в сети.

Новости
"Так любой может!" Попавшая в секс-скандал Клитина разоблачила "Джокера": он ответил

Клитина отметила, что на своей должности она "мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам".

"Закрытие малодеятельных станций, мешала сдать украдкой в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ", – перечисляла свои заслуги экс-чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
18
Смешно
7
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Глупая! Тебя подвел длинный язык и куринные мозги!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги