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"Мерзость!" Нардеп и экс-министр сцепились из-за Порошенко

6.1тЧитать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко устроили перепалку из-за действующего президента Петра Порошенко и дебатов, в которых он должен участвовать.

В эфире ток-шоу на телеканале "112 Украина" Гончаренко пытался пояснить, зачем нужны дебаты. "Мы хотим на дебаты не ради Зеленского, а ради миллионов украинцев", — сказал он (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

После него слово взял Червоненко и стал доказывать, что Порошенко уже "проиграл выборы", а также начал оскорблять действующего президента.

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

Евгений Червоненко

Евгений Червоненко

Червоненко назвал предвыборную рекламу Порошенко "мерзостью". На что нардеп от БПП ответил, что "мерзостью является сам Червоненко".

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После словесной перепалки оба встали, Червоненко начал приближаться к Гончаренко, но ведущие его оттеснили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей ГончаренкоЕвгений Червоненко
Место
Украина
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