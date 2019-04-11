"Мерзость!" Нардеп и экс-министр сцепились из-за Порошенко

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко устроили перепалку из-за действующего президента Петра Порошенко и дебатов, в которых он должен участвовать.

В эфире ток-шоу на телеканале "112 Украина" Гончаренко пытался пояснить, зачем нужны дебаты. "Мы хотим на дебаты не ради Зеленского, а ради миллионов украинцев", — сказал он (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

После него слово взял Червоненко и стал доказывать, что Порошенко уже "проиграл выборы", а также начал оскорблять действующего президента.

Алексей Гончаренко

Евгений Червоненко

Червоненко назвал предвыборную рекламу Порошенко "мерзостью". На что нардеп от БПП ответил, что "мерзостью является сам Червоненко".

После словесной перепалки оба встали, Червоненко начал приближаться к Гончаренко, но ведущие его оттеснили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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