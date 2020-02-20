"Меры беспрецедентные": Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с прибытием в страну самолета с эвакуированными из Уханя людьми.

Пост был опубликован на странице президента в Facebook. Зеленский добавил, что эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.

Новости Появилось видео из самолета с эвакуированными из Уханя украинцами

"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой – пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения – в аэропорт в Харькове", – сообщил Зеленский.

"Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, що вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии", – добавил он.

ФБ Зеленского

По словам Зеленского, в течение двух недель госпиталь будет наиболее охраняемым объектом в стране.

"То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев не устраивать протесты из эвакуированных граждан.

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитале, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым менее 30 лет. Для многих из нас они – почти как дети. Украинец всегда остается украинцем", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с украинцами прибыл в страну 20 февраля. Он сел на дозаправку в "Борисполе", а затем отправится в Харьков.

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