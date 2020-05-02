Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал.

Бондаренко выложил в Facebook фото переписки, на котором пользователь "Сергей Трофимов" предупреждает мэра о последствиях.

"В следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты. Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым пледом, если свои таланты не успокоите", – писал якобы Трофимов.

Бондаренко и Трофимов

Бондаренко в соцсети так прокомментировал: "Мой ответ: Вы забыли, в какой стране живете".

Переписка Facebook Анатолий Бондаренко

Позже в пресс-службе ОПУ заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

"Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка, и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий – именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочий", – говорится в сообщении.

Позднее сам Трофимов прокомментировал инцидент, назвав опубликованную мэром Черкасс переписку "полным фейком".

"Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото – не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взятое из интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без всякого анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин.

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