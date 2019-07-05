"Мертвые люди": Мосийчук заявил о масштабной фальсификации на выборах

Украинский политик, внефракционный народный депутат и бывший "радикал" Игорь Мосийчук заявил о масштабной фальсификации на 94 одномандатном избирательном округе, который находится в Киевской области (включает в себя Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы).

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в пятницу, 5 июля, началось заседание окружной избирательной комиссии, в ходе заседания которой должен быть утвержден состав участковых избирательных комиссий.

Мосийчук также добавил, что в округе баллотируется Александр Дубинский (скандальный журналист, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа").

ОИК Facebook Игоря Мосийчука

Так, заявил нардеп, ОИК, нарушая избирательный закон, не проверяла представления в состав УИК и, как выяснилось, во многих из них присутствуют мертвые люди. По словам Мосийчука, например, в представлении от одной из партий есть лица, которые умерли, жители других регионов, в том числе и оккупированных территорий, люди, которые не давали согласие на работу в УИК.

"Делается это для того, чтобы за несколько дней до выборов заменить персональный состав УИК на подготовленных людей, которые будут фальсифицировать результаты выборов в пользу одного из кандидатов. Догадываетесь какого? Я тоже!" – возмутился бывший "радикал".

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