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Мертвые дети и сироты: Порошенко пристыдил друга Путина из-за Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко намерен привезти вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который выступает за пересмотр санкций ЕС против РФ, на Донбасс и показать ему "ад", который устроил там президент России Владимир Путин.

В интервью La Repubblica Порошенко предположил, что Сальвини может быть плохо проинформирован о трагедии, которую переживает Украина из-за агрессии Москвы.

"Я хотел бы привезти Сальвини на Донбасс. Я бы показал ему школы и рынки, разбомбленные русскими, мертвых детей, а также детей-сирот и вдов военных, разрушенные города... и я уверен, что он тогда поймет, насколько необходимы санкции против Москвы", - сказал Порошенко.

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"Боюсь, что на самом деле ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую переживает Украина из-за Кремля", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина уже четыре года является целью московской агрессии с российскими солдатами, которые убивают украинских солдат и наших мирных жителей на нашей территории.

"Сальвини я также мог бы рассказать об ужасных условиях жизни заключенных украинцев в российских тюрьмах или о преследовании 350 тысяч крымских татар, которые не взяли российские паспорта после незаконной аннексии РФ", - отметил президент Украины.

"Такие нарушения международного права, которые уже привели к одиннадцати тысячам смертей, должны вызывать протест у любого уважающего себя политика", - добавил он.

Порошенко также сказал, что Путин - "не дьявол, а только император, который хочет поглотить Украину, даже несмотря на мнение ее народа".

"Допустим, завтра он может сделать то же самое с Сардинией. Провести фейковый референдум и объявить о том, что остров внезапно стал русским. Каждый итальянец тогда будет бороться, чтобы вернуть его, и, очевидно, получит поддержку во всем мире. Таким же образом я ожидаю от всех, в том числе от Италии, бороться против российской военной оккупации моей страны", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что просит, чтобы Европейский Союз оставался на стороне Украины, ведь оставаться едиными - это единственный способ быть сильнее, ведь на Донбассе мы не только защищаем наш национальный суверенитет, мы также являемся демократическим форпостом Европы против амбиций Москвы", - добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сальвини заявлял, что санкции против России могут быть отменены в мае 2019 года.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персоны
Маттео СальвиниПетр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Надоело всем уже хохляцкое вранье, гражданскую войну за международный конфликт выдают. Да, Россия всеми средствами поддерживает ту часть украины, которая не признала вооруженный переворот, но не воюет там. А страна, затеявшая этот вооруженный переворот (США) и ее прихвостни, поддерживают своих ставленников - киевскую хунту. А Крым просто отделился от украины, провел референдум и присоединился к России с соблюдением всех международных норм.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Порошенко = мразь. Именно он убивает людей на Донбассе.
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Silver Fox
Silver Fox
А скот Вальцман, не хочет показать детей Донецка, убитых обстрелами ВСУ?
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