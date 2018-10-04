Мертвые дети и сироты: Порошенко пристыдил друга Путина из-за Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко намерен привезти вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который выступает за пересмотр санкций ЕС против РФ, на Донбасс и показать ему "ад", который устроил там президент России Владимир Путин.

В интервью La Repubblica Порошенко предположил, что Сальвини может быть плохо проинформирован о трагедии, которую переживает Украина из-за агрессии Москвы.

"Я хотел бы привезти Сальвини на Донбасс. Я бы показал ему школы и рынки, разбомбленные русскими, мертвых детей, а также детей-сирот и вдов военных, разрушенные города... и я уверен, что он тогда поймет, насколько необходимы санкции против Москвы", - сказал Порошенко.

"Боюсь, что на самом деле ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую переживает Украина из-за Кремля", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина уже четыре года является целью московской агрессии с российскими солдатами, которые убивают украинских солдат и наших мирных жителей на нашей территории.

"Сальвини я также мог бы рассказать об ужасных условиях жизни заключенных украинцев в российских тюрьмах или о преследовании 350 тысяч крымских татар, которые не взяли российские паспорта после незаконной аннексии РФ", - отметил президент Украины.

"Такие нарушения международного права, которые уже привели к одиннадцати тысячам смертей, должны вызывать протест у любого уважающего себя политика", - добавил он.

Порошенко также сказал, что Путин - "не дьявол, а только император, который хочет поглотить Украину, даже несмотря на мнение ее народа".

"Допустим, завтра он может сделать то же самое с Сардинией. Провести фейковый референдум и объявить о том, что остров внезапно стал русским. Каждый итальянец тогда будет бороться, чтобы вернуть его, и, очевидно, получит поддержку во всем мире. Таким же образом я ожидаю от всех, в том числе от Италии, бороться против российской военной оккупации моей страны", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что просит, чтобы Европейский Союз оставался на стороне Украины, ведь оставаться едиными - это единственный способ быть сильнее, ведь на Донбассе мы не только защищаем наш национальный суверенитет, мы также являемся демократическим форпостом Европы против амбиций Москвы", - добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сальвини заявлял, что санкции против России могут быть отменены в мае 2019 года.