Мэром Кривого Рога стал кандидат от ОПЗЖ Павлов – ЦИК
Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победу одержал кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины в Facebook. Отмечается, что, по данным территориальной избирательной комиссии, Павлов обогнал своего оппонента Дмитрия Шевчика от "Слуги народа", получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос).
Что известно о Павлове?
Павлов – уроженец Кривого Рога, был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов, входил во фракцию "Оппозиционный блок".
Примечательно, что 18 января 2018 года политик был одним из 36 парламентариев, проголосовавших против закона о признании украинского суверенитета над временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, Павлов есть в списке 59 нардепов-подписантов представления, на основании которого Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование.
Как шла борьба за кресло мэра в Кривом Роге?
После первого тура выборов возглавлял тройку лидеров Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"), который стоял во главе города в течение десяти лет, – 44,96% голосов. Второе место занимал кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (25,94%). А Константин Павлов был на третьей позиции (9,15%).
Однако 17 ноября Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
второй тур местных выборов в Кривом Роге состоялся 6 декабря. Явка избирателей на него составила 34,6%.
За оппонента Павлова, генерального директора ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Шевчика голоса отдали 69 369 горожан.
Напомним, до обнародования официальных результатов выборов в Кривом Роге ОПЗЖ объявила о параллельном подсчете голосов, по итогам которого победу одержал ее представитель.