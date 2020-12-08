Мэром Кривого Рога стал кандидат от ОПЗЖ Павлов – ЦИК

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победу одержал кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины в Facebook. Отмечается, что, по данным территориальной избирательной комиссии, Павлов обогнал своего оппонента Дмитрия Шевчика от "Слуги народа", получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос).

Что известно о Павлове?

Павлов – уроженец Кривого Рога, был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов, входил во фракцию "Оппозиционный блок".

Примечательно, что 18 января 2018 года политик был одним из 36 парламентариев, проголосовавших против закона о признании украинского суверенитета над временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Павлов есть в списке 59 нардепов-подписантов представления, на основании которого Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование.

Как шла борьба за кресло мэра в Кривом Роге?

После первого тура выборов возглавлял тройку лидеров Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"), который стоял во главе города в течение десяти лет, – 44,96% голосов. Второе место занимал кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (25,94%). А Константин Павлов был на третьей позиции (9,15%).

Однако 17 ноября Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.

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