Мэром Кривого Рога стал кандидат от ОПЗЖ Павлов – ЦИК

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победу одержал кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины в Facebook. Отмечается, что, по данным территориальной избирательной комиссии, Павлов обогнал своего оппонента Дмитрия Шевчика от "Слуги народа", получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос).

Павлов является уроженцем Кривого Рога. Он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов, входил во фракцию "Оппозиционный блок".

Примечательно, что 18 января 2018 года политик был одним из 36 парламентариев, проголосовавших против закона о признании украинского суверенитета над временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Павлов есть в списке 59 нардепов-подписантов представления, на основании которого Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование.

После первого тура выборов возглавлял тройку лидеров Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"), который стоял во главе города в течение десяти лет, – 44,96% голосов. Второе место занимал кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (25,94%). А Константин Павлов был на третьей позиции (9,15%).

Однако 17 ноября Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.

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