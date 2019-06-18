Меркель затрясло рядом с Зеленским: момент попал на видео

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Инцидент произошел, когда в жаркую погоду они стояли возле офиса Меркель, а военный оркестр играл национальные гимны (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

На кадрах канцлер сложила руки перед собой, когда начал играть немецкий гимн, и не могла удержать свое тело - ее начало трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук.

Зеленский и Меркель Скриншот видео

Позже Меркель объяснила свое болезненное состояние перед встречей с Зеленским обезвоживанием.

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя хорошо", — отметила она на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с Меркель.

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