Меркель затрясло рядом с Зеленским: момент попал на видео

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
Инцидент произошел, когда в жаркую погоду они стояли возле офиса Меркель, а военный оркестр играл национальные гимны (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
На кадрах канцлер сложила руки перед собой, когда начал играть немецкий гимн, и не могла удержать свое тело - ее начало трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук.
Зеленский и Меркель
Скриншот видео
Позже Меркель объяснила свое болезненное состояние перед встречей с Зеленским обезвоживанием.
"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя хорошо", — отметила она на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с Меркель.
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