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Меркель внезапно захотела встретиться с Порошенко перед дебатами

4.7тЧитать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отметив, что на переговорах речь пойдет о двухсторонних отношениях, передает "Интерфакс-Украина".

"Порошенко - это действующий президент. Есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, почему Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента.

Ангела Меркель и Петр Порошенко

Ангела Меркель и Петр Порошенко

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По словам представителя правительства, также стороны обсудят внутриполитическую ситуацию в Украине и план реализации Минских договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоАнгела Меркель
Место
Германия
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Петя меркель решил позвать на дебаты.
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0
Питон Каа
Питон Каа
А что ей обсуждать со "сбитым летчиком"? Скорее уж она вызвала его предупредить, чтобы не смел обострять ситуацию и отменять выборы, а то с проживанием в ЕС проблемы будут, могут и на родину депортировать.
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не дождетесь
не дождетесь
Похоже, Петра Алексеевича готовят к уходу, и Европа предложит ему гарантии безопасности.
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