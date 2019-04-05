Меркель внезапно захотела встретиться с Порошенко перед дебатами

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отметив, что на переговорах речь пойдет о двухсторонних отношениях, передает "Интерфакс-Украина".

"Порошенко - это действующий президент. Есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, почему Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента.

Ангела Меркель и Петр Порошенко 24 канал

По словам представителя правительства, также стороны обсудят внутриполитическую ситуацию в Украине и план реализации Минских договоренностей.

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