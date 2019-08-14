Меркель призвала ЕС не допустить атомной угрозы из Беларуси

Европейский союз должен следить за безопасностью атомной электростанции, которая строится российской компанией "Росатом" в Островецком районе (Беларусь) на границе с Литвой.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сказала 14 августа в Берлине на совместной пресс-конференции канцлера Германии и литовского президента Гитанаса Науседы.

"Германия поддерживает Литву, чтобы выполнялись более высокие критерии безопасности. ЕС должен следить, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы", – передает Еuroradio.fm.

Ангела Меркель

Президент Литвы в свою очередь заявил, что станция строится с нарушениями требований безопасности, а место для нее белорусы выбрали не из экономических соображений, а из геополитических. "Мы очень просим помощи наших друзей в ЕС в плане достижения того, чтобы эта станция еще до начала ее функционирования претворила в жизнь все стандарты безопасности, которые необходимо", - сказал Науседа.

В международном конкурсе на строительство Белорусской АЭС участвовали ведущие компании мира в атомной сфере: французская компания Areva, шведско-американская Westinghouse и российский "Росатом", который в результате и получил контракт. Проект начался в 2006 году на уровне политических договоренностей между президентами РФ и Беларуси, и только в 2013 году был дан старт строительным работам. Сроки сдачи первого энергоблока АЭС постоянно переносились – по последним данным он должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. Параллельно ведутся работы по строительству второго блока.

Власти Литвы неоднократно заявляли о своей тревоге насчет безопасности на Белорусской АЭС, обращались к международным структурам. Так, напоминали о 7-балльном землетрясении в 1907 году в этом районе, в результате которого произошел разлом поверхности. Обращалось внимание и на закрытость процесса строительства, а также попытки скрыть факты нарушения технологических процессов и аварийные случаи, которые имели место на объекте строительства.

Тем не менее, перенос АЭС к границам с Евросоюзом обусловлено политико-экономической целесообразностью: для создания мощной площадки для производства и продажи дешевой электроэнергии не столько для Беларуси, сколько в соседние государства – из формально нероссийского источника.

Официальный Минск с этими претензиями не согласен.

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