Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить Донбасс

Борис Бондарь Политика 16:08, 15.07.2020 Обновлено: 16:10, 15.07.2020

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила 16 июля с президентом России Владимиром Путиным выполнение Минских соглашений и ситуацию на Ближнем востоке.

Об этом сообщили на сайте правительства Германии. Меркель сама позвонила Путину по телефону.

“В центре внимания обсуждения было выполнение Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили вопросы эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и ситуацию в Ливии”, – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Они подробно обсудили проблематику урегулирования конфликта в Украине

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