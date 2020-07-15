Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить Донбасс

Меркель и Путин по телефону обсудили выполнение Минских соглашений.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила 16 июля с президентом России Владимиром Путиным выполнение Минских соглашений и ситуацию на Ближнем востоке.

Об этом сообщили на сайте правительства Германии. Меркель сама позвонила Путину по телефону.

“В центре внимания обсуждения было выполнение Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили вопросы эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и ситуацию в Ливии”, – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Они подробно обсудили проблематику урегулирования конфликта в Украине